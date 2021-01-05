05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli isme övgü! "Bu seneki en faydalı transfer"

Toroğlu'dan F.Bahçeli isme övgü! Bu seneki en faydalı transfer
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

yorumcusu , 'ndeki yazısında 'in 16. haftasında oynanan - maçını değerlendirdi. Toroğlu, sarı-lacivertlilerin galibiyeti hak ettiğini söylerken, sezon başında kadroya katılan yıldız futbolcunun en faydalı transfer olduğunu söyledi. İşte Erman Toroğlu'nun bugünkü yazısı...

3-0 yendi. Net bir galibiyet. İyi güzel de futbol olarak iki takım da bir şey verdi mi?
90 dakika boyunca keyif veren bir maç mı? Hayır. Fenerbahçe diğer maçlara göre kalesini daha iyi korudu.
Bunda sarı-lacivertlilerin dikkatli oyunu mu, gayretli oyunu mu yoksa 'nın vitaminsiz oyunu mu, hangisini derseniz deyin ikisi de var.
Bu maçta Fenerbahçeli futbolcular birbirlerine daha iyi yardım ettiler.
Birbirlerinin açıklarını kapattılar.
Çünkü bunu yapmaya mecburlardı.
'ın puan kaybettiği, 'ın ve 'un kazandığı haftada kaybederlerse moral bozulacaktı. Hoş, 21 takımlı bir ligde 4 maçı üst üste aldığınızda olay çok farklı bir yere gidiyor. Veya kaybettiğiniz yerde...

***

Futbolda şu bir gerçek önce iyi defans yapacaksın. Bunu da arkadaki 4'lüden beklemeyeceksin.
Santrforun dahil herkes defans yapacak. Fenerbahçe dün bunu yapmaya gayret etti. Bence başarılı da oldular.
Bu sene sarı-lacivertlilere alınan oyuncuların içinde bence en faydalısı .
Çocuk her şeyi yapıyor. Koşuyor, çalışıyor, defansa da yardım ediyor, hücuma da. Topu da iyi yerlerden başlatıyor ve güzel paslar atıyor.
Ama şu bir gerçek, Fenerbahçe daha hala ideal kadrosunu bulmuş değil.
Buna karşın şunu diyebilirsiniz 'hangi takım buldu ki?' O zaman ben size 'Alanyaspor' derim, 'Beşiktaş' derim.
Hakem 'nın yönetiminde bazı ikili mücadelelerde penaltı isteyenler oldu. Pozisyonlar net değil griydi. Hakem de takdir haklarını öyle kullandı.
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