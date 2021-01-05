05 Ocak 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
90 dakika boyunca keyif veren bir maç mı? Hayır. Fenerbahçe diğer maçlara göre kalesini daha iyi korudu.
Bunda sarı-lacivertlilerin dikkatli oyunu mu, gayretli oyunu mu yoksa Kasımpaşa'nın vitaminsiz oyunu mu, hangisini derseniz deyin ikisi de var.
Bu maçta Fenerbahçeli futbolcular birbirlerine daha iyi yardım ettiler.
Birbirlerinin açıklarını kapattılar.
Çünkü bunu yapmaya mecburlardı.
Galatasaray'ın puan kaybettiği, Beşiktaş'ın ve Alanyaspor'un kazandığı haftada kaybederlerse moral bozulacaktı. Hoş, 21 takımlı bir ligde 4 maçı üst üste aldığınızda olay çok farklı bir yere gidiyor. Veya kaybettiğiniz yerde...
Santrforun dahil herkes defans yapacak. Fenerbahçe dün bunu yapmaya gayret etti. Bence başarılı da oldular.
Bu sene sarı-lacivertlilere alınan oyuncuların içinde bence en faydalısı Pelkas.
Çocuk her şeyi yapıyor. Koşuyor, çalışıyor, defansa da yardım ediyor, hücuma da. Topu da iyi yerlerden başlatıyor ve güzel paslar atıyor.
Ama şu bir gerçek, Fenerbahçe daha hala ideal kadrosunu bulmuş değil.
Buna karşın şunu diyebilirsiniz 'hangi takım buldu ki?' O zaman ben size 'Alanyaspor' derim, 'Beşiktaş' derim.
Hakem Halis Özkahya'nın yönetiminde bazı ikili mücadelelerde penaltı isteyenler oldu. Pozisyonlar net değil griydi. Hakem de takdir haklarını öyle kullandı.
Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli isme övgü! "Bu seneki en faydalı transfer"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fotomaç Gazetesi'ndeki yazısında Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Toroğlu, sarı-lacivertlilerin galibiyeti hak ettiğini söylerken, sezon başında kadroya katılan yıldız futbolcunun en faydalı transfer olduğunu söyledi. İşte Erman Toroğlu'nun bugünkü yazısı...
Fenerbahçe 3-0 yendi. Net bir galibiyet. İyi güzel de futbol olarak iki takım da bir şey verdi mi?
90 dakika boyunca keyif veren bir maç mı? Hayır. Fenerbahçe diğer maçlara göre kalesini daha iyi korudu.
Bunda sarı-lacivertlilerin dikkatli oyunu mu, gayretli oyunu mu yoksa Kasımpaşa'nın vitaminsiz oyunu mu, hangisini derseniz deyin ikisi de var.
Bu maçta Fenerbahçeli futbolcular birbirlerine daha iyi yardım ettiler.
Birbirlerinin açıklarını kapattılar.
Çünkü bunu yapmaya mecburlardı.
Galatasaray'ın puan kaybettiği, Beşiktaş'ın ve Alanyaspor'un kazandığı haftada kaybederlerse moral bozulacaktı. Hoş, 21 takımlı bir ligde 4 maçı üst üste aldığınızda olay çok farklı bir yere gidiyor. Veya kaybettiğiniz yerde...
***Futbolda şu bir gerçek önce iyi defans yapacaksın. Bunu da arkadaki 4'lüden beklemeyeceksin.
Santrforun dahil herkes defans yapacak. Fenerbahçe dün bunu yapmaya gayret etti. Bence başarılı da oldular.
Bu sene sarı-lacivertlilere alınan oyuncuların içinde bence en faydalısı Pelkas.
Çocuk her şeyi yapıyor. Koşuyor, çalışıyor, defansa da yardım ediyor, hücuma da. Topu da iyi yerlerden başlatıyor ve güzel paslar atıyor.
Ama şu bir gerçek, Fenerbahçe daha hala ideal kadrosunu bulmuş değil.
Buna karşın şunu diyebilirsiniz 'hangi takım buldu ki?' O zaman ben size 'Alanyaspor' derim, 'Beşiktaş' derim.
Hakem Halis Özkahya'nın yönetiminde bazı ikili mücadelelerde penaltı isteyenler oldu. Pozisyonlar net değil griydi. Hakem de takdir haklarını öyle kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları