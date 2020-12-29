Fenerbahçe'de Erol Bulut hedefi belirledi! Zorlu fikstür öncesi...
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut hedefi belirledi. Sarı-lacivertliler, ilk yarı bitmeden 6'da 6 yaparak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri
Kötü gidişe Başakşehir karşısında son veren Fenerbahçe'de artık yüzler gülüyor... Sezon başından bu yana eksikler nedeniyle hiçbir karşılaşmaya ideal 11 ile çıkamayan sarı-lacivertlilerde sakat isimlerin de çalışmalara katılması umutları artırıyor. Ligin ilk yarısı öncesi 4 Ocak'ta Kasımpaşa ile başlayacak zorlu fikstüre başlayacak olan Kanarya, hedefini belirledi.
KUPADA DA YOLA DEVAM
Kasımpaşa'nın ardından sırasıyla ligde Alanya, Erzurum, Ankaragücü, Sivas ve Kayseri ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, tüm maçları kazanmayı planlıyor. 22 günde oynayacağı 6 maçtan toplam 18 puan çıkarmak isteyen sarı-lacivertliler, devreyi zirvede kapatmayı hedefliyor. Kupada da Kasımpaşa ile karşılaşacak Kanarya, bu kulvarda da son 8 hesapları yapıyor.
4 OCAK'TA EKSİK KALMAYACAK
Sarı-lacivertlilerde ocak ayına sakat futbolcu kalmayacak. Samatta, Valencia, Tolga ve Lemos, dün idmanın tamamında takımla çalışırken, Perotti de antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Bu isimlerin her birinin 4 Ocak'ta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmaya yetişeceği öğrenildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan ile ismi açıklanmayan diğer 3 futbolcunun da karantina süreçlerinin ardından takıma katılması bekleniyor. (Fotomaç)
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