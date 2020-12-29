29 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den geleceğe yatırım! Luciano Lincoln'e referans oldu

F.Bahçe'den geleceğe yatırım! Luciano referans oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

Devre arasında hücum bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Flamengo forması giyen 20 yaşındaki Lincoln'ü aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Flamengo'nun genç golcüsü Lincoln de Fenerbahçe'nin listesine girdi. 20 yaşındaki sambacı için Kanarya'nın eski yıldızı 'dan olumlu referans geldi.

İngiliz ekiplerinin de radarında olan Lincoln, kanatlarda da oynayabiliyor. Brezilya U20 Takımı'nda 11 maçta 4 gol, U17'de 18 maçta 9 gol atarak dikkat çeken 1.78 boyundaki Lincoln'ün kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Flamengo ile bu yıl 14 lig maçında 272 dakika süre alan genç futbolcu, 1 gol attı, 1 de asist yaptı. (Fotomaç)

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