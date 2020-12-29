29 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'den Max Kruse açıklaması!

Fenerbahçe'den Max Kruse açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 Giriş Tarihi: 29.12.2020

Pandemi sürecinde ile sözleşmesini fesheden ve mahkemelik olan hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe, "Yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzle eski oyuncumuz arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır.

Max Kruse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.

Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz." ifadelerine yer verildi.
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