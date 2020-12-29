Fenerbahçe'de Sokratis operasyonu! Mesut Özil...
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları kapsamında Arsenal'de forma giyen Sokratis için devreye Mesut Özil'i soktuğu öğrenildi. İşte transferdeki detaylar...
Stoper transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe listenin ilk sırasında yer alan Arsenal'li Sokratis için ilk resmi girişimi yaptı.
Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübünde kadro dışı olan Yunan yıldızın menajeriyle temasa geçti. Yönetim, Sokratis'in Arsenal'deki son durumuyla ilgili bilgi aldı.
Sezon sonunda Londra kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki stoperin devre arasında kesin olarak ayrılık kararı aldığı fakat kendisine birçok kulübün teklif yaptığı belirlendi.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin teklifiyle yakından ilgilenen Sokratis'in takım arkadaşı Mesut Özil'le konuştuğu öğrenildi. Yunan yıldızın Mesut'tan F.Bahçe ve Türkiye ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.
Mesut Özil'in "F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Türkiye de harika bir ülke. Belki ileride beraber oynarız" dediği belirtildi.
Tecrübeli stoper 2018'den bu yana Arsenal forması giyiyor. (Takvim)
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