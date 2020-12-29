29 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sokratis operasyonu! Mesut Özil...

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları kapsamında Arsenal'de forma giyen Sokratis için devreye Mesut Özil'i soktuğu öğrenildi. İşte transferdeki detaylar...

Fenerbahçe'de Sokratis operasyonu! Mesut Özil...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

Stoper transferi için kolları sıvayan listenin ilk sırasında yer alan 'li Sokratis için ilk resmi girişimi yaptı.

Fenerbahçe'de Sokratis operasyonu! Mesut Özil...

Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübünde kadro dışı olan Yunan yıldızın menajeriyle temasa geçti. Yönetim, Sokratis'in 'deki son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Fenerbahçe'de Sokratis operasyonu! Mesut Özil...

Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki stoperin devre arasında kesin olarak ayrılık kararı aldığı fakat kendisine birçok kulübün teklif yaptığı belirlendi.

Fenerbahçe'de Sokratis operasyonu! Mesut Özil...

Takvim'in haberine göre, 'nin teklifiyle yakından ilgilenen Sokratis'in takım arkadaşı 'le konuştuğu öğrenildi. Yunan yıldızın Mesut'tan F.Bahçe ve ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Sokratis operasyonu! Mesut Özil...

'in "F.Bahçe çok büyük bir kulüp. de harika bir ülke. Belki ileride beraber oynarız" dediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Sokratis operasyonu! Mesut Özil...

Tecrübeli stoper 2018'den bu yana forması giyiyor. (Takvim)

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