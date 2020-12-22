Fenerbahçe'de Başakşehir maçı kaybedilirse Erol Bulut gidecek mi? İşte yanıtı
Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe'de alınan üst üste kötü sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Başakşehir maçı kaybedilirse Erol Bulut gider mi?" diye tartışıyor. Peki, Fenerbahçe'de Başakşehir maçı kaybedilirse Erol Bulut ile yollar ayrılacak mı? İşte yanıtı...
Fenerbahçe'de gündem, Gaziantep mağlubiyeti sonrası Erol Bulut'un durumuna kilitlendi. Camiada, "Başakşehir maçında puan kaybı olursa Bulut gidecek" söylentileri ayyuka çıksa da işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı. Yönetim, teknik adam hatalarının yanı sıra yaşanan sakatlıkların olumsuz tabloda büyük etken olduğunu düşünüyor.
EKSTRA BİR DURUM OLMAZSA!
Başakşehir maçının ardından BAY geçecek olan sarılacivertlilerde, sakatların dönüşüyle yükseliş dönemine girilmesi bekleniyor. Bu süreçte teknik kadroda radikal bir değişimin takımı olumsuz etkileyeceğini hesaplayan Ali Koç ve kurmayları, acele karar verip hata yapmak istemiyor. Bu nedenle Başakşehir maçında çok ekstra bir durum yaşanmadıkça, Erol Bulut'un görevden alınması kararının gelmesi beklenmiyor.
SİSTEM DEĞİŞİYOR: 4-4-2 DIAMOND
Gaziantep maçının ikinci yarısında oynanan futbol, teknik heyete yeni bir bakış açısı kazandırdı. İkinci yarıda Thiam ile Cisse'nin ileride ikili olduğu "4-4-2 diamond" (elmas) sistemiyle oynayan sarı-lacivertliler, ilk yarıya oranla hayli etkili bir görüntü çizdi. Bulut ve kurmayları, bu sistem üzerinde çalışma yapacak. 1-2-1 şeklinde dizilecek orta alanda tek ön libero Gustavo olacak. Maça yetişirse Sosa ile Ozan ikilisi Gustavo'nun önünde oynayacak. 10 numarada Mert Hakan'ın görev alması bekleniyor.
FOTOĞRAFTAKİ GERÇEKLER
Fenerbahçe'de günlerdir Mert Hakan ile Erol Bulut arasındaki bu diyalog üzerinden tartışma yapılıyor. Sarı-lacivertliler, Mert Hakan'ın, hocasına değil de tribüne konuşmasını "Bulut'u değil, tribündeki Emre'yi dikkate alıyor" şeklinde yorumlarken, iki saniyelik görüntünün önü ve arkası çok farklı. Mert Hakan, skor 1-1 olduğunda ortaya çıkan görüntüde takım olarak kendi sahalarına gömüldüklerini belirterek, "Yarım saatte öldük" ifadesini kullandı. Ardından tribündeki Emre Belözoğlu, oyuncuya "Haydi oğlum, pozitif olun" diyerek destek oldu. Konuşmanın sonunda ise Bulut ve Mert Hakan birbirine sarılıyor.
(Sabah)
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
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