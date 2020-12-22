22 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Cüneyt Çakır'dan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrası MHK'ya VAR telefonu! "Pozisyonda ofsayt yok"

Çakır'dan MHK'ya VAR telefonu! Pozisyonda ofsayt yok
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

’nin Antep’e yenildiği maçı yöneten tecrübeli hakem, Başkanı’na telefonla ulaştı: VAR hakemi ’la bir daha çalışmak istemiyorum. Pozisyonda ofsayt yok.

Gaziantep deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan , 90 dakika sonunda özellikle bir pozisyon için isyan etmişti. Karşılaşmanın 2-1 olduğu 63. dakikada ağları havalandıran Pelkas'ın sevinci VAR'dan gelen uyarının ardından yarım kalmıştı. Orta hakem Cüneyt Çakır, VAR hakemi 'ın talimatından sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etmişti. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izlemeden karar veren Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ÇAKIR PİŞMAN OLDU
Pozisyonun tekrarını izledikten sonra Başkanı 'yı aradığı ileri sürülen Çakır'ın, şu sözleri kullandığı belirtildi: "Daha sonra pozisyona baktım ve bu golde ofsayt yok. Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum." Çakır'ın VAR'ın gol için ofsayt tespitinin ardından pozisyonun tekrarını izlemediği için pişman olduğu öğrenilirken, MHK Başkanı'nın kokartlı hakeminin serzenişine, "Durumu değerlendireceğiz" karşılığını verdiği ifade edildi.

İTİRAF
Gaziantep karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından F.Bahçe cephesinin en çok tepki gösterdiği pozisyon Pelkas'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüydü. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrası verdiği karar nedeniyle pişman olduğunu MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya ilettiği iddia edildi.

(Fotomaç)

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