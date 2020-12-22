22 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Daha önce hiç kaybetmedi! Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken detay...

Daha önce hiç kaybetmedi! Dikkat çeken detay...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 Giriş Tarihi: 22.12.2020

'in 14. haftasında oynanacak olan - karşılaşması öncesi dikkat çeken bir detay gözlere takıldı. Merakla beklenen maçtan önce Başakşehir teknik direktörü , teknik direktörü 'a karşı üç farklı takımın başında çıktığı 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Medipol Teknik Direktörü , daha önce üç farklı takımın başında 5 kez rakip olduğu Teknik Direktörü 'a karşı hiç kaybetmedi. Okan Buruk'un çalıştırdığı ekipler 2 defa galip gelirken, 3 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

'in 14. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 4 maçta üç puan sevinci yaşayamayan turuncu-lacivertliler, 'den galibiyetle dönerek zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.

Fenerbahçe ise son 4 haftada elde edilen 3 mağlubiyeti Başakşehir karşısında kazanarak telafi edip rahat bir nefes almanın peşinde.

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OKAN BURUK KAYBETMEDİ

Bu zorlu mücadeleyle Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da 6. defa birbirlerine rakip alacak. Daha önceki 5 mücadelenin 2'sini Okan Buruk'un takımları kazanırken, 3 maç ise berabere bitti.

Okan Buruk, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli takımla Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor'la iki defa karşılaşmış, 1 müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanırken, diğer karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

2018-2019 sezonunda Buruk, Rizespor'un başındayken de Bulut'lu Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçmişti.

2017-2018 sezonunda ise Akhisarspor'u çalıştıran Okan Buruk ile Erol Bulut idaresindeki Yeni Malatyaspor'un ligin ilk ve ikinci yarılarında oynadığı iki maç da 0-0 bitmişti.

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