Daha önce hiç kaybetmedi! Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken detay...
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşması öncesi dikkat çeken bir detay gözlere takıldı. Merakla beklenen maçtan önce Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'a karşı üç farklı takımın başında çıktığı 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce üç farklı takımın başında 5 kez rakip olduğu Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a karşı hiç kaybetmedi. Okan Buruk'un çalıştırdığı ekipler 2 defa galip gelirken, 3 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 4 maçta üç puan sevinci yaşayamayan turuncu-lacivertliler, Kadıköy'den galibiyetle dönerek zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.
Fenerbahçe ise son 4 haftada elde edilen 3 mağlubiyeti Başakşehir karşısında kazanarak telafi edip rahat bir nefes almanın peşinde.
OKAN BURUK KAYBETMEDİ
Bu zorlu mücadeleyle Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da 6. defa birbirlerine rakip alacak. Daha önceki 5 mücadelenin 2'sini Okan Buruk'un takımları kazanırken, 3 maç ise berabere bitti.
Okan Buruk, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli takımla Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor'la iki defa karşılaşmış, 1 müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanırken, diğer karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazanmıştı.
2018-2019 sezonunda Buruk, Rizespor'un başındayken de Bulut'lu Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçmişti.
2017-2018 sezonunda ise Akhisarspor'u çalıştıran Okan Buruk ile Erol Bulut idaresindeki Yeni Malatyaspor'un ligin ilk ve ikinci yarılarında oynadığı iki maç da 0-0 bitmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları