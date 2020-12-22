Fenerbahçe'de Erol Bulut için şok fesih iddiası! Sözleşmesinde o madde...
Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği teknik direktör Erol Bulut'un sözleşmesine "İlk yarıda ilk 4'e giremezse veya sezon sonunda şampiyon olamazsa" tek taraflı fesih maddesi koydurduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'de son haftaların en çok tartışılan ismi hiç kuşkusuz teknik direktör Erol Bulut… Başakşehir'e de kaybedilmesi durumunda görevden alınması beklenen genç hocanın sözleşmesiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetim Bulut'un sözleşmesine "İlk yarıda ilk 4'e girilmezse tek taraflı fesih" maddesi koydurdu. Sezon sonunda takım şampiyon olamazsa da fesih maddesi devreye girecek. Erol Bulut'un 2022'ye kadar sözleşmesi var.
BULUT UÇURUMUN KENARINDA
Koç döneminde göreve getirilen 4. teknik direktör olan Erol Bulut'un sezonu bitirme ihtimali düşük gözüküyor.
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