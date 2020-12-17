17 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye kötü haber! Jose Sosa antrenmanda yer almadı

F.Bahçe'ye kötü haber! Yıldız isim antrenmanda yer almadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

'in 13. haftasında oynayacağı FK maçının hazırlıklarına başlayan 'de , Tolga Ciğerci ve 'un yanı sıra 'nda oynanan Karacabey Belediyespor maçında sakatlık geçiren da antrenmanda yer almadı.

'in 13'üncü haftasında 19 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Futbol Kulübü'yle mücadele edecek , hazırlıklarına başladı.

'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'da başladı. Karacabey Belediye Spor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından yine dar alanda gerçekleştirdileri çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekipte Diego Perotti ile Enner Valencia takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. , Tolga Ciğerci ve 'un tedavilerine devam edilirken; ağrıları bulunan antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını 18 Aralık Cuma yapacağı idmanda noktalayacak.

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