Fenerbahçe'de Altay Bayındır hayalini açıkladı! "Elbet bir gün..."
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, samimi açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu; milli takımla ise Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamak istediğini söyledi.
Çubuklu ile girdiği 2. sezonunda taraftarların sevgilisi haline gelen Altay Bayındır, birçok konu önemli açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan 22 yaşındaki file bekçisinin öne çıkan sözleri şunlar: "Denizlispor maçı öncesi birikmişlik vardı. Penaltıyı kurtardıktan sonra da enerji patlaması yaşadım. Denizlispor'un maç öncesinde yaptığı paylaşım doğru değildi. Fenerbahçe gerçekten anlatılmaz, yaşanır. Bu formayla Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, A Milli Takım ile Dünya Kupası Şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Bu her futbolcunun hayali. A Milli Takım'da karar veren hocalarımız var. Onlar ne düşünüyor ve kafalarındaki plan ne bu önemli. Bizim de bu planda yer alabilmemiz için o plana uygun yeteneklerde olmamız gerekiyor. O forma bana ne zaman gelirse elimden geleni yapmaya hazırım. Çalışmaya devam edeceğim. Öyle ya da böyle ben bu seviyede olduğum sürece A Milli Takım forması elbet bir gün dönüp dolaşıp bana gelecek. Buna inanıyorum."
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