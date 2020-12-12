12 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'da Kokoskov tartışılıyor

Kokoskov tartışılıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

Fenerbahçe Beko'da koç Igor Kokoskov'un performansı tartışılmaya başlandı. Avrupa Ligi'nde son olarak Alba Berlin'den fark yiyen sarı-lacivertli takım oynadığı kötü basketbolla da şimşekleri çekti.

Fenerbahçe Beko'da koç Igor Kokoskov'un performansı tartışılmaya başlandı. Avrupa Ligi'nde son olarak Alba Berlin'den fark yiyen sarı-lacivertli takım oynadığı kötü basketbolla da şimşekleri çekti. Kokoskov, "Biz bu akşam sahaya çıkmadık" diyerek durumu özetlerken, yönetimin bir süre daha bekleyip gidişata göre hareket edeceği konuşuluyor.

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