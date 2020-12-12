Fenerbahçe Beko'da Kokoskov tartışılıyor

Fenerbahçe Beko'da koç Igor Kokoskov'un performansı tartışılmaya başlandı. THY Avrupa Ligi'nde son olarak Alba Berlin'den fark yiyen sarı-lacivertli takım oynadığı kötü basketbolla da şimşekleri çekti.

Fenerbahçe Beko'da koç Igor Kokoskov'un performansı tartışılmaya başlandı. THY Avrupa Ligi'nde son olarak Alba Berlin'den fark yiyen sarı-lacivertli takım oynadığı kötü basketbolla da şimşekleri çekti. Kokoskov, "Biz bu akşam sahaya çıkmadık" diyerek durumu özetlerken, yönetimin bir süre daha bekleyip gidişata göre hareket edeceği konuşuluyor.

DİĞER