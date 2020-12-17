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Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! "Eğer Erol Bulut giderse yerine..."

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu Fenerbahçe'yi eleştirirken, Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde yeni teknik direktörü açıklad. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 17.12.2020 15:25
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Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! Eğer Erol Bulut giderse yerine...

Fotomaç yazarı ve A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, gündeme dair flaş bir yazı kaleme aldı.

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri:

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Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! Eğer Erol Bulut giderse yerine...

VAR yoktu, mertlik de yoktu. Büyükler, küçükleri çıtır çıtır yiyordu. VAR geldi, küçükler de ağlıyor ama esas ağlayan yine büyükler. Neden? VAR ile beraber ofsayttan gol atma olayı bitti. Kornere çıkma, taca çıkma olayı da bitti. Geriye ne kaldı? Penaltı var mı yok mu? Burada olayı çözecek adam kim? Hakem. Çözemezse VAR.

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Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! Eğer Erol Bulut giderse yerine...

İtme, kakma, omuzdu, bariz pozisyonlar dışında elle oynamada hakemler VAR'a gidiyorlar. Bir de hakemin görmediği-göremediği pozisyonlar var. Elle oynamalar veya arkadan çekmeler. Bunların hepsi oyun kurallarında şekillendirilmiş. Yani kural kitabına yazılmış.

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Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! Eğer Erol Bulut giderse yerine...

Amma velakin bu pozisyonları yazmışlar ama bu pozisyonların bir de yorumları var. Kanun yorum değil, elle oynama diyor. Ama oynuyor mu oynamıyor mu. Vurursa diyor. Vuruyor mu vurmuyor mu? Bunları çözecek olan insan, yani hakem. Türkiye'de şu anda maç satan hakem olduğuna inanmıyorum. Kapasitesiz, kalitesiz hakem olduğuna inanıyorum. Neden? Çünkü şu andaki hakem klasmanlarında yüzde 70'i belki daha fazlası torpille yükseldi. Hep akraba ilişkileri. Bunlara iş ortaklıklarını da katabilirsiniz.

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Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! Eğer Erol Bulut giderse yerine...

Bunu kim düzeltecek? MHK. Peki MHK'dekiler oralara nasıl gelmişler. Bazıları FIFA olmuş, bazıları olmamış. Bir bakın bakalım. O zaman sorunun çözümü belli. Sahadaki hakemle, VAR'daki hakem, hangisi futbolun inceliklerini biliyor. Hangisi futbol hakemi. Sahadaki hakem ve VAR'daki hakem tayin edilirken öpüştürme doğru yapılmalı.

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