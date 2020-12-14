14 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Otto Bariç corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

F.Bahçe'nin eski hocası Covid-19'a yenildi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Bir dönem 'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybetti.

Hırvatistan basınında yer alan haberlerde, Covid-19'a yakalanarak sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından on gün önce hastaneye kaldıran ve oksijen tedavisi uygulanan Hırvat futbol adamının, verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Futbolculuğu döneminde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine ise 1964 yılında başlamıştı.

'de 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise ekipleri ve takımlarında imza attı.

Rapid Wien'le 3 lig şampiyonluğu ve bir Kupa Galipleri Kupası finali, Casino Salzburg'la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarılarını elde eden Otta Baric, teknik direktörlük kariyerini son yıllarında ise Avusturya, Hırvatistan ve Arnavutluk milli takımlarında görev aldı.

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