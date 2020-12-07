Fenerbahçe'de Papiss Cisse gollerine devam ediyor! Denizlispor'u da boş geçmedi
Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Senegalli forvet Papiss Cisse, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinin ardından Denizlispor maçını da boş geçmedi.
Denizli'de gol perdesini açan isim olan Papiss Cisse, 9. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Sar-laciverli formayla geçtiğimiz hafta Beşiktaş ağlarını da havalandıran Senegalli yıldız, üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı. Attığı golün yanı sıra net fırsatlar da yakalayan 35 yaşındaki futbolcu, Çubuklu ile çıktığı 8. lig maçında toplam 3 kez rakip fileleri havalandırdı, bir de asist yaptı. 38 kez topla buluşan Cisse, 9 ikili mücadeleden 3'ünü kazanırken, 1 isabetli şut buldu, yüzde 59.3 pas isabetiyle maçı tamamladı. 75. dakikada yerini Thiam'a bırakan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'e geldiği 2018-19 sezonundan bu yana en fazla gol (41) atan oyuncu unvanının da sahibi oldu.
(Fotomaç)
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