13 Aralık 2020, Pazar

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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası usta yorumcudan flaş Mert Hakan iddiası!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından sosyal medyadan büyük tepki yağdı. Son 3 iç saha maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de gündeme oturan isimlerden biri de Mert Hakan Yandaş oldu. Usta yorumcu Gürcan Bilgiç, Mert Hakan Yandaş ile ilgili olay bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2020 14:31
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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası usta yorumcudan flaş Mert Hakan iddiası!

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 maç kaybetti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan sarı-lacivertli ekip, 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük'ün attığı golle geriye düştü.

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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası usta yorumcudan flaş Mert Hakan iddiası!

Toparlanmayı başaramayan Fenerbahçe karşısında konuk ekip, 21. dakikada Umut Bulut'un kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Rakibinin üstün oyununa cevap veremeyen sarı-lacivertliler, neredeyse hiç gol pozisyonu üretemeden soyunma odasına 2-0 geride girdi.

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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası usta yorumcudan flaş Mert Hakan iddiası!

İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada duran toptan Ndayishimiye'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, kalan bölümde maçı çevirmeyi başaramadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası usta yorumcudan flaş Mert Hakan iddiası!

27 YIL SONRA İLK

Ligin 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a, 10. haftada ise Beşiktaş'a sahasında üst üste mağlup olarak 27 yıl sonra bu istatistiği tekrarlayan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a da yenilerek bir ilke imza attı.

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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası usta yorumcudan flaş Mert Hakan iddiası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci yarıya tek değişiklik yaparak çıktı. İlk yarıdaki etkisiz oyunun ardından Sadık Çiftpınar'ı çıkaran Bulut, Jose Sosa'yı oyuna dahil etti. Bulut, savunmada Sadık'tan oluşan boşluğu ise Luiz Gustavo ile doldurdu.

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