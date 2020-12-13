Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası usta yorumcudan flaş Mert Hakan iddiası!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından sosyal medyadan büyük tepki yağdı. Son 3 iç saha maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de gündeme oturan isimlerden biri de Mert Hakan Yandaş oldu. Usta yorumcu Gürcan Bilgiç, Mert Hakan Yandaş ile ilgili olay bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 13.12.2020 14:31 ABONE OL