07 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ısınıyor

Mert Hakan Yandaş ısınıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ikinci kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Mert Hakan Yandaş, Denizlispor karşısında gösterdiği performansıyla teknik heyetten tam puan aldı.

Hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan yıldız futbolcu, 45 kez topla buluşurken, yüzde 80 pas isabetiyle oynadı, girdiği ikili mücadelelerden de 5'ini kazandı.

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