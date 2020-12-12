Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası Erol Bulut'tan flaş sözler! "Ben böyle şey görmedim"

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

Oyun planı olmayan takım sahaya çıkıp bazı maçları çeviremez zaten. Ama bu oyun planını ne kadar sahaya yansıtıyoruz bu tartışılır. İç sahada bir savunma sorunumuz var. Beşiktaş maçında da aynı şeyi yaşadık. Mental bir sorun var.

Beşiktaş 5 kere geliyor. 4'ü gol. Malatya 4 kez geliyor 3'ü gol. Ben gerçekten böyle şey görmedim.

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