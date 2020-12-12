12 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası Erol Bulut'tan flaş sözler! "Ben böyle şey görmedim"

Bulut'tan flaş sözler! Ben böyle şey görmedim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında , sahasında 'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Bulut, " 5 kere geliyor. 4'ü gol. 4 kez geliyor 3'ü gol. Ben gerçekten böyle şey görmedim." ifadelerini kullandı.

'in 12. haftasında , sahasında 'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

Oyun planı olmayan takım sahaya çıkıp bazı maçları çeviremez zaten. Ama bu oyun planını ne kadar sahaya yansıtıyoruz bu tartışılır. İç sahada bir savunma sorunumuz var. maçında da aynı şeyi yaşadık. Mental bir sorun var.

Beşiktaş 5 kere geliyor. 4'ü gol. 4 kez geliyor 3'ü gol. Ben gerçekten böyle şey görmedim.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (12. hafta)

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