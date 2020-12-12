Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası Luiz Gustavo konuştu: Ben buraya geldiğimden beri...
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor 3-0 yenildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Luiz Gustavo, "Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Kadıköy'de Malatyaspor'a 3-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi.
Malatyaspor karşısında aldıkları yenilgiden dolayı şok yaşadıklarını ifade eden Gustavo, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Rakibimiz kazanmayı hak etti. Çünkü, tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler" dedi.
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