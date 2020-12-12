12 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası Luiz Gustavo konuştu: Ben buraya geldiğimden beri...

Luiz Gustavo: Ben buraya geldiğimden beri...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında 3-0 yenildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu , "Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu , 'de 'a 3-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Malatyaspor karşısında aldıkları yenilgiden dolayı şok yaşadıklarını ifade eden Gustavo, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Rakibimiz kazanmayı hak etti. Çünkü, tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler" dedi.

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