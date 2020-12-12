12 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe tarihinde bir ilk!

Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında sahasında 'a 3-0 mağlup olan , tarihinde ilk kez 'de üst üste 3 maç kaybetti.

'in 12. haftasında ile , Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini (p), ve Youssouf'un golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TARİHTE BİR İLK

Sarı-lacivertliler, aldığı yenilgiyle 'de oynadığı üst üste 3. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. 8. haftada 'a, 10. haftada ise 'a mağlup olan Kanarya, 12. haftada oynadığı Yeni Malatyaspor maçından 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 maç kaybetti.

Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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