12 Aralık 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Kadıköy'de üst üste 3 maç kaybetti.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini Adem Büyük (p), Umut Bulut ve Youssouf'un golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
TARİHTE BİR İLK
Sarı-lacivertliler, aldığı yenilgiyle Kadıköy'de oynadığı üst üste 3. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. 8. haftada Konyaspor'a, 10. haftada ise Beşiktaş'a mağlup olan Kanarya, 12. haftada oynadığı Yeni Malatyaspor maçından 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 maç kaybetti.
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