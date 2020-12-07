Erol Bulut'tan bir ilk! En son Daum yapmıştı
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Christoph Daum'dan sonra bir ilke imza attı. Genç teknik adam üst üste aldığı başarılı deplasman performanslarıyla serisini 6 maça çıkarırken, bunu son olarak 2003-2004 sezonunda Daum döneminde başarmıştı.
Süper Lig'de 11'inci hafta oynanırken sarı-lacivertli ekip, 23 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Bu sezon deplasmanda puan kaybetmeyen Fenerbahçe, Denizli deplasmanından da 3 puanla dönmenin sevincini yaşadı. 2020-21 sezonunda çıktığı 6 deplasmandan eli boş dönmeyen sarı-lacivertli ekip, söz konusu maçların 5'inden galip ayrılırken, 1'inde ise berabere kalarak 16 puanı hanesine yazdırdı.
EROL BULUT BAŞARISI
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige bir süre ara verilirken, teknik direktör arayışlarını sonlandıran Fenerbahçe, Erol Bulut'un takımın başına gelmesiyle ivme kazandı. Aktif futbolculuk yaşantılarını sonlandırarak idari ve teknik kadroda yer alan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in Erol Bulut'a desteği de meyvelerini vermeye devam ediyor. Yukatel Denizlispor ile oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, tarihin de tekerrür etmesini sağladı.
1997-98 sezonunda Otto Baric'in, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk 6 deplasmanda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladığı rekoru Erol Bulut egale etti. Baric'in yanı sıra en son 2003-04 sezonunda Christoph Daum takımın başındayken 6 deplasman maçını kaybetmemiş, ilk 6 deplasmandan 3 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılmıştı. Daum'u geride bırakan Baric ile rekoru paylaşan Erol Bulut bu sezon deplasman maçlarından 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertli ekip; Çaykur Rizespor (1-2), Göztepe (2-3), Antalyaspor (1-2), Gençlerbirliği (1-5) ve Denizlispor (0-2) deplasmanlarından galip, ezeli rakiplerinden Galatasaray deplasmanından ise golsüz eşitlikle ayrıldı.
BİRLİK OLGUSU HAD SAFHADA
Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcularda bu sezon birlik olgusu had safhada görünüyor. Alınan başarılı sonuçların yanı sıra kötü sonuçların da tek taraflı olmadığını sürekli dile getiren sarı-lacivertliler, bir bütün olarak yollarına devam ediyor. Erol Bulut'un takımın başına gelmesiyle bir bütün olarak hareket eden sarı-lacivertli ekipte yüzler gülüyor. İdmanlarda ve sonrasında birlikteliklerini sürdüren sarı-lacivertli futbolcular bireysel hataları da en aza indirip, sezon sonu Gülen taraf olmak için ellerinden gelenin fazlasını vermeye çalışıyor.
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