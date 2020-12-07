07 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül işbaşında! Biri atıyor diğeri attırıyor

Müthiş ikili işbaşında! Biri atıyor diğeri attırıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'de yine bir klasik yaşandı. Mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde ortaladı, ön direkte topu ağlara yolladı. Kanarya'nun vazgeçilmezleri galibiyette kritik rol oynadı.

Bu sezon Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden olan ile , Denizli deplasmanında da işbaşındaydı. Sarı-lacivertlilerin müthiş ikilisi yine bir klasiğe imza attı. Sezonun ilk haftasında oynanan ve Kanarya'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona eren maçında olduğu gibi Caner Erkin korneri kullandı. Gökhan Gönül de ön direkte kafayla topu ağlara yolladı. Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri, galibiyette önemli rol oynadı.

HER YERDE ONLAR!
Gökhan'ın bu sezon ki iki golünde de asistler Caner'den geldi. Ayrıca Gökhan, Süper Lig'de son 4 golünü kafayla atarken, bu gollerden 3'ünün asistini de Caner yaptı. Savunmadaki başarılı futbollarının yanı sıra hücuma verdikleri destekle öne çıkan iki tecrübeli bekten Gökhan, yüzde 75 pas isabetiyle oynadı. Caner yüzde 80.6 pas isabetiyle maçı tamamladı, yaptığı 8 ortanın da 3'ünde isabet sağladı, 90 dakikayı 1 asistle noktaladı.

(Fotomaç)

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