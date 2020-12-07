Spor yazarları Denizlispor - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

İkinci yarı başlıyor, sahada öyle bir hava var ki Denizli gol atsa, Fener 'iki tane atarım' diyor. Ama işte kazın ayağı öyle değil. Bir oyuncu çıkıyor; 'Serdar' diye... Gereksiz yerde hakemin üstüne gidiyor, sarı kart görüyor. Sonra da neden olduğu penaltı pozisyonundan ikinci sarıyı görüyor ve atılıyor!.. Kimin yaptığı doğru; hakemin... Şimdi hakem bu pozisyonda tukaka olacak. Neden; doğruyu yaptığı için... Diğerleri doğru yapmıyor. Futbolcular karşısında eziliyorlar.