07 Aralık 2020, Pazartesi

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Spor yazarları Denizlispor - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Papiss Cisse ve Gökhan Gönül'ün golleri ile sahadan 2-0 galip ayrılırken, Spor yazarları mücadeleyi böyle değerlendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 09:46
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Spor yazarları Denizlispor - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU - DİSİPLİN

Türkiye liginde öyle şeyler oluyor ki maç bitiyor; bir bakıyorsunuz herkes haklı... Hiç haksız olan yok. Ama baktığınızda hiçbir şey tesadüf değil. İlk yarı Fenerbahçe çok rahat maçı 2-0'a getiriyor. 3-4 yapsa Denizli kımıldayamayacak.

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Spor yazarları Denizlispor - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

İkinci yarı başlıyor, sahada öyle bir hava var ki Denizli gol atsa, Fener 'iki tane atarım' diyor. Ama işte kazın ayağı öyle değil. Bir oyuncu çıkıyor; 'Serdar' diye... Gereksiz yerde hakemin üstüne gidiyor, sarı kart görüyor. Sonra da neden olduğu penaltı pozisyonundan ikinci sarıyı görüyor ve atılıyor!.. Kimin yaptığı doğru; hakemin... Şimdi hakem bu pozisyonda tukaka olacak. Neden; doğruyu yaptığı için... Diğerleri doğru yapmıyor. Futbolcular karşısında eziliyorlar.

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Spor yazarları Denizlispor - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

"BU MAÇTA YAPTIĞI EN BÜYÜK HATA"

Ama aynı hakem çok iyi götürdüğü maçta Denizli lehine bir penaltı veriyor. Çıplak gözle gördüğü pozisyonda... Önce doğru görüyor ve doğru karar veriyor. Ama o kadar büyük baskı altında ki VAR'a gidiyor karar değişiyor. Ali Palabıyık'ın bu maçta yaptığı en büyük hata...

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Spor yazarları Denizlispor - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

Peki, şimdi size soruyorum? Bu maçın yıldız oyuncusu kim; kaleci Altay... Tek hata ile oynadı. Bir topu yumrukla uzaklaştırması lazımdı, kontrol etmeye çalıştı. Ama yaptığı kurtarışlarla belki maçı kurtardı. Aynı Altay'ın geçen hafta Beşiktaş maçında atılması gerekiyordu. Son dakikada yaptığı hareket; bariz gol şansını engellemekten kırmızı kart gerektiriyordu. Orada hakem onu vermiyor, maçı bitiriyor. Bugün Altay maçı kurtarıyor. Kimi kime şikayet edeceksin! İşin enteresan tarafı bu... Ama şu bir gerçek Türkiye'deki hakemler yıllarca kendileriyle oynattılar.

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Spor yazarları Denizlispor - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

Ligde 11. maçını oynayan bu Fenerbahçe'nin artık kadroda 7-8 kişiyi belli etmesi lazım. Ama maalesef bu gözükmüyor. 'Geniş kadro, geniş kadro' tamam da nereye kadar geniş kadro! Fenerbahçe'nin belli bir oyun planı yok. Bakmayın; Denizli çok zayıf bir rakipti.

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