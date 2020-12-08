08 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Filede ‘CEV’ günü

Filede ‘CEV’ günü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde bugün Belçika ekibi Lindemans'a konuk olacak. Maç 20.00'de başlayacak. F.Bahçe Kadın Takımı ise ise Nantes ile 22.30'da deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde bugün Belçika ekibi Lindemans'a konuk olacak. Maç 20.00'de başlayacak. F.Bahçe Kadın Takımı ise ise Nantes ile 22.30'da deplasmanda karşılaşacak.

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