Filede ‘CEV’ günü

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bugün Belçika ekibi Lindemans'a konuk olacak. Maç 20.00'de başlayacak. F.Bahçe Kadın Takımı ise ise Nantes ile 22.30'da deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bugün Belçika ekibi Lindemans'a konuk olacak. Maç 20.00'de başlayacak. F.Bahçe Kadın Takımı ise ise Nantes ile 22.30'da deplasmanda karşılaşacak.

DİĞER