Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Beşiktaş sözleri! "Tempolu bir derbi olacak"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut, "İki takımın da eksikleri var. Kadromuz geniş ve bunu iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Tempolu bir derbi olacak. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Kadıköy'deki maçı kazanmak istediklerini söyledi. İşte Bulut'un açıklamaları:
ÜZERİNE DAHA KOYACAĞIZ
"Sezon başında 18 futbolcu transfer ettik. Hemen üst düzey performans beklemek kolay değil. 18 oyuncunun hepsi bir anda gelmedi, aralıklarla geldi. Bu süreci iyi atlattığımızı düşünüyorum. 2. sıradayız ve 20 puanımız var. Daha iyisi 23-24 puan da olabilir miydi? Olabilirdi. Üzerine koymak istiyoruz, koyacağımızı da düşünüyorum"
RAKİPLER DE TRANSFER YAPTI
"Herkes bizim transferlerimizi konuşuyor ama rakiplerimiz de 12-13 transfer yaptılar. Bazıları daha iyi performans yakaladı. Beşiktaş'ın da kaliteli futbolcuları var. Bizim de kalitemiz belli, iyi bir takımız. Tempolu bir derbi olacağını düşünüyorum. Biz kazanmak istiyoruz."
SAMATTA 3-4 HAFTA YOK
"Samatta'yı kupada 60 dakika oynattık. Hafta sonunu düşünerek onu oyundan aldım. Fakat sakatlığıyla ilgili sonuçlar iyi gelmedi. 3-4 hafta süreci olacak. Samatta ile konuştum, bizim için çok değerli bir futbolcu. Bir hafta oynamaması ilk 11'deki yerini kaybettiği anlamına gelmez. İnşallah en kısa zamanda takıma dönerek bize fayda sağlayacaktır.
MARADONA TOP BIRAKMADI!
Erol Bulut, Maradona ile ilgili bir anısını da paylaştı: "Futbolun başı sağolsun. Olympiakos'ta 2005- 06'da şampiyon olduğumuzda kulüp Maradona'yı davet etmişti. Isınmaya çıktığımızda normalde topla ısınmamız gerekirken ısınamamıştık. Çünkü Maradona bütün topları tribüne atmıştı."
GÖKHAN İNŞALLAH İYİLEŞECEK
Eksikleri değerlendiren Erol Bulut, "Valencia dönmedi. 1-2 gün içinde test yaptıracak, negatif çıkarsa Türkiye'ye gelecek. Gökhan bugün idmana çıkacak. İnşallah bir sıkıntısı olmaz ve bizimle olur. Futbolda sakatlıklar, cezalılar oluyor. Elimizde geniş bir kadro var. Bunu iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Derbide de elimizden geleni yaparak inşallah 3 puanı almak ve yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.
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