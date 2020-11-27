27 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Harun Tekin çalışmalara başladı

Harun Tekin çalışmalara başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan salonda çalışmalara başladı.

Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan salonda çalışmalara başladı. Mini bir operasyonla kırılan kemiği onarılan 31 yaşındaki file bekçisinin tedavisinin tamamlandığı ve pazartesi gününden itibaren takıma katılacağı açıklandı.
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