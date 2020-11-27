27 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

İşte Erol Bulut'un Beşiktaş'ı devirme planı! Utku Yuvakuran...

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, siyah-beyazlıların genç kalecisi Utku Yuvakuran'ın zayıf yönünü değerlendirmek istiyor. İşte Bulut'un oyuncularına verdiği talimat... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

İşte Erol Bulut'un Beşiktaş'ı devirme planı! Utku Yuvakuran...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

Teknik Direktörü , 'ı devirme planını belirledi.

İşte Erol Bulut'un Beşiktaş'ı devirme planı! Utku Yuvakuran...

Siyah-beyazlı takımın zayıf yönlerini tespit eden başarılı hoca Utku'nun uzaktan şutlarda başarısız olduğunu belirledi. Bulut'un Utku'nun bu dezavantajını avantaja çevirmek istediği öğrenildi.

İşte Erol Bulut'un Beşiktaş'ı devirme planı! Utku Yuvakuran...

ŞUT ÇALIŞMASINA AĞIRLIK VERDİ

Takvim'in haberine göre; başarılı hocanın hafta içindeki idmanlarda uzaktan şut çalışmasına ağırlık vermesinin temel nedeninin bu olduğu öğrenildi. Bulut oyuncularından kaleyi gördüğü anda şut atmasını istedi.

İşte Erol Bulut'un Beşiktaş'ı devirme planı! Utku Yuvakuran...

FUTBOLCULARIYLA TOPLANTI YAPTI

Futbolcularıyla toplantı yaptığı belirlenen Bulut'un, "Utku iyi bir kaleci ama uzaktan şutlarda hata yapabiliyor. Bu nedenle kaleyi gördüğünüzde şut çekin" talimatı verdiği ortaya çıktı.

İşte Erol Bulut'un Beşiktaş'ı devirme planı! Utku Yuvakuran...

PANİK YAPMA İHTİMALİ VAR

Özellikle hücuma yönelik oyunculardan şut çekmesini isteyen Bulut'un Utku'nun ilk kez derbi maça çıkacağı için panik yaşayabileceğini de hesaba kattığı gelen bilgiler arasında.

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