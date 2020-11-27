İşte Erol Bulut'un Beşiktaş'ı devirme planı! Utku Yuvakuran...
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, siyah-beyazlıların genç kalecisi Utku Yuvakuran'ın zayıf yönünü değerlendirmek istiyor. İşte Bulut'un oyuncularına verdiği talimat... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'ı devirme planını belirledi.
Siyah-beyazlı takımın zayıf yönlerini tespit eden başarılı hoca Utku'nun uzaktan şutlarda başarısız olduğunu belirledi. Bulut'un Utku'nun bu dezavantajını avantaja çevirmek istediği öğrenildi.
ŞUT ÇALIŞMASINA AĞIRLIK VERDİ
Takvim'in haberine göre; başarılı hocanın hafta içindeki idmanlarda uzaktan şut çalışmasına ağırlık vermesinin temel nedeninin bu olduğu öğrenildi. Bulut oyuncularından kaleyi gördüğü anda şut atmasını istedi.
FUTBOLCULARIYLA TOPLANTI YAPTI
Futbolcularıyla toplantı yaptığı belirlenen Bulut'un, "Utku iyi bir kaleci ama uzaktan şutlarda hata yapabiliyor. Bu nedenle kaleyi gördüğünüzde şut çekin" talimatı verdiği ortaya çıktı.
PANİK YAPMA İHTİMALİ VAR
Özellikle hücuma yönelik oyunculardan şut çekmesini isteyen Bulut'un Utku'nun ilk kez derbi maça çıkacağı için panik yaşayabileceğini de hesaba kattığı gelen bilgiler arasında.
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