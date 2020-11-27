27 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahne Cisse'nin! Gol atarsa tarihe geçecek

Derbide sahne Cisse'nin! Gol atarsa tarihe geçecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

'in 10. haftasında pazar günü 'de Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın sakatlığının ardından ileri uçta 'nin oynaması kesinleşti. Senegalli golcü, siyah-beyazlı takıma gol atarak tarihe geçmek istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş derbisinde ileri uçta Papiss Cisse'nin oynaması kesinleşti. Samatta'nın sakatlanmasıyla formayı garantileyen Senegalli forvet, sarı-lacivertli takımda 2. kez ilk onbirde sahaya çıkacak. Yıldız oyuncu; Karagümrük, , , , mücadelelerinde ikinci yarıda oyuna dahil olurken son deplasmanında ilk kez onbirde başlamıştı. 'de bugüne kadar 64 maça çıkan Cisse'nin 39 golü bulunuyor. 35 yaşındaki forvet; 'a 4, Fenerbahçe'ye 3, 'a ise 2 gol kaydederken Beşiktaş filelerini henüz havalandıramadı. 6. haftada Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta ikinci yarıda oyuna giren ve golü+asistiyle galibiyeti getiren Cisse, pazar günü Beşiktaş'a da gol atarak tarihe adını yazdırmayı hedefliyor.

Senegalli yıldız, Trabzon'u 1 gol+1 asistle yıkmıştı. Süper Lig'de gol atamadığı tek büyük takım Beşiktaş olan Cisse, 'de onu da başarıp tarih yazmak istiyor.

(Fotomaç)

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