Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sahne Cisse'nin! Gol atarsa tarihe geçecek
Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın sakatlığının ardından ileri uçta Papiss Cisse'nin oynaması kesinleşti. Senegalli golcü, siyah-beyazlı takıma gol atarak tarihe geçmek istiyor. İşte detaylar...
Beşiktaş derbisinde ileri uçta Papiss Cisse'nin oynaması kesinleşti. Samatta'nın sakatlanmasıyla formayı garantileyen Senegalli forvet, sarı-lacivertli takımda 2. kez ilk onbirde sahaya çıkacak. Yıldız oyuncu; Karagümrük, Göztepe, Trabzon, Antalya, Konya mücadelelerinde ikinci yarıda oyuna dahil olurken son Gençlerbirliği deplasmanında ilk kez onbirde başlamıştı. Süper Lig'de bugüne kadar 64 maça çıkan Cisse'nin 39 golü bulunuyor. 35 yaşındaki forvet; Trabzonspor'a 4, Fenerbahçe'ye 3, Galatasaray'a ise 2 gol kaydederken Beşiktaş filelerini henüz havalandıramadı. 6. haftada Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta ikinci yarıda oyuna giren ve golü+asistiyle galibiyeti getiren Cisse, pazar günü Beşiktaş'a da gol atarak tarihe adını yazdırmayı hedefliyor.
Senegalli yıldız, Trabzon'u 1 gol+1 asistle yıkmıştı. Süper Lig'de gol atamadığı tek büyük takım Beşiktaş olan Cisse, Kadıköy'de onu da başarıp tarih yazmak istiyor.
(Fotomaç)
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