Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin kilidi ikinci yarı açılacak!
Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. 29 Kasım Pazar günü oynanacak dev mücadele öncesi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ikinci yarı performansları dikkat çekiyor.
Ligde oynadığı 9 maçta 17 gol kaydeden Fenerbahçe, bunların 12'sini karşılaşmaların ikinci yarısında buldu.
Bu sezon 3 maçta gol atamayan sarı-lacivertli ekip, ilk yarının 15 dakikalık bölümünde sadece bir kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe, 16-30 ve 31-45. dakikalarda ise ikişer defa gol sevinci yaşadı.
Ligde ikinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 46-60. dakikalar arasında 5 gol attı. Sonraki bölümde 3 gol bulan Fenerbahçe, son 15 dakikada ise taraftarlarını 4 kez sevindirdi.
BEŞİKTAŞ DA MAÇLARA TUTUK BAŞLIYOR
Beşiktaş ise ligde 8 maçta attığı 13 golün 7'sini ikinci yarıda kaydetti.
Karşılaşmaların ilk 15 dakikasında sadece bir gol atabilen siyah-beyazlı ekip, sonraki bölümde de fileleri aynı şekilde havalandırabildi.
İlk yarının son 15 dakikasında 3 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, birinci devrenin uzatma dakikasında ise bir defa fileleri havalandırdı.
İkinci yarının başında 2 gol atan siyah-beyazlılar, 61 ve 75. dakikalar arasında 4 gol buldu. Lig maçlarında son 15 dakikada rakip kalede etkili olmakta zorlanan Beşiktaş, bir golü de 90+1. dakikada kaydetti.
BEŞİKTAŞ, SON DAKİKALARDA KÖTÜ SAVUNMA YAPIYOR
Bu sezon kalesinde 14 gol gören Beşiktaş, özellikle son bölümdeki kötü savunmasıyla dikkati çekiyor.
İlk 15 dakikanın yanı sıra birinci devrenin diğer 15 dakikalık bölümlerinde de kalesinde birer gol gören Beşiktaş, ikinci yarıya da iyi savunmayla başlamasına rağmen sonraki dakikalarda büyük sıkıntı yaşadı.
61-75. dakikalar arasında 2 gol yiyen siyah-beyazlı takım, sonraki 15 dakikada ise rakiplerin 6 golüne engel olamadı. Beşiktaş 3 golü de uzatma dakikalarında yemekten kurtulamadı.
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