Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap!
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı zorlu maç öncesi sosyal medyadan flaş bir gönderme yapmıştı. O paylaşım sonrası sarı lacivertlilerden cevap geldi. İşte o paylaşım...
Süper lig'in 10. haftası zorlu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1'lik skorla deviren Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ı konuk edecek.
29 Kasım Pazar günü oynanacak zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş'tan rakibine gönderme gelmişti.
Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'den ise bu paylaşıma yanıt gecikmedi.
İşte o paylaşım:
November 27, 2020
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