27 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a cevap!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

'in 10. haftasında , deplasmanda ile karşılaşacağı zorlu maç öncesi sosyal medyadan flaş bir gönderme yapmıştı. O paylaşım sonrası sarı lacivertlilerden cevap geldi. İşte o paylaşım...

'in 10. haftası zorlu - derbisine sahne olacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda 'ni 5-1'lik skorla deviren Fenerbahçe evinde 'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ı konuk edecek.

29 Kasım Pazar günü oynanacak zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş'tan rakibine gönderme gelmişti.

Siyah-beyazlılar hesabından yaptığı açıklamada, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den ise bu paylaşıma yanıt gecikmedi.

İşte o paylaşım:

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye flaş derbi göndermesi haberin devamı

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