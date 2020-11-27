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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi kararı! Yıldız isim kadroda yok

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konukolacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, derbi taktiğini büyük oranda belirledi. Sarı-lacivertliler karşısına nasıl bir 11'le çıkacağı merak edilen teknik adam, yıldız futbolcuyu Kadıköy'e götürmeme kararı aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2020 11:42
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi kararı! Yıldız isim kadroda yok

Beşiktaş'ta gözler tamamen Fenerbahçe derbisine çevrildi. Kadıköy'deki dev maçtan 3 puanla ayrılıp zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bütün planları galibiyet üzerine kuruyor.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi kararı! Yıldız isim kadroda yok

Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'den 1 maçı eksik durumda olan Beşiktaş, maçı kazanıp aradaki farkı iyice eritmek istiyor.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi kararı! Yıldız isim kadroda yok

Medipol Başakşehir maçında aldığı galibiyetle moral depolayan Kartal, yakaladığı bu ivmeyi Fenerbahçe derbisinde devam ettirmeyi amaçlıyor.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi kararı! Yıldız isim kadroda yok

Teknik direktör Sergen Yalçın derbi 11'ini büyük ölçüde netleştirirken, maç kadrosuyla ilgili kararlarını vermeye başladı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi kararı! Yıldız isim kadroda yok

ADEM LJAJIC KADRODA OLMAYACAK!
Milliyet'in haberine göre, corona virüsünü atlatan Welinton, N'Sakala ve Oğuzhan Özyakup'u yedek soyundurmayı planlayan Yalçın'ın Adem Ljajic'in Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacağı ifade edildi.

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