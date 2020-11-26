26 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi Diego Perotti'de flaş gelişme!

Beşiktaş maçı öncesi flaş gelişme! Perotti...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında 'ı ağırlayacak. Dev öncesi sarı-lacivertli takımda Diego Perotti'de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmasında 'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pres çalışması uygulanan idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

PEROTTI SEVİNCİ

Fenerbahçe'de bağırsak enfeksiyonu geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor maçında yer almayan Diego Perotti, takımla çalışmalara başladı.

Antrenmana, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve ülkesinde bulunan Enner Valencia'nın yanı sıra, Sinan Gümüş ile Nazım Sangare de katılmadı.

Sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci takımdan ayrı salonda çalışırken, düz koşulara devam etti.

Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan de salonda çalışmalara başladı.

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