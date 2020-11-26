Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi Diego Perotti'de flaş gelişme!
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev derbi öncesi sarı-lacivertli takımda Diego Perotti'de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pres çalışması uygulanan idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.
PEROTTI SEVİNCİ
Fenerbahçe'de bağırsak enfeksiyonu geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor maçında yer almayan Diego Perotti, takımla çalışmalara başladı.
Antrenmana, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve ülkesinde bulunan Enner Valencia'nın yanı sıra, Sinan Gümüş ile Nazım Sangare de katılmadı.
Sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci takımdan ayrı salonda çalışırken, Gökhan Gönül düz koşulara devam etti.
Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin de salonda çalışmalara başladı.
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