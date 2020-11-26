26 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı stratejisi hazır! Erol Bulut'tan gol için 3 ayrı plan

F.Bahçe'nin derbi stratejisi hazır! Bulut'tan 3 ayrı plan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

'in 10. haftasındaki dev derbide pazar günü Ülker Stadı'nda 'ı ağırlayacak 'de teknik direktör , kritik maçın planını belirledi. Gol için 3 ayrı plan uygulayacak sarı-lacivertlilerde Atiba ve Aboubakar markaja alınacak. En büyük koz ise orta saha olacak. İşte detaylar...

'nda 4-0'lık galibiyetle 5. tura yükselen 'de mesaisi başladı. Teknik heyet, siyah-beyazlıların son şampiyon 'i 3-2 yendiği maçı detaylı şekilde analiz ederken, rakiplerinin eksik ve güçlü yönlerini oyuncular anlatmaya başladı. Beşiktaş'ın en önemli silahlarından Vincent Aboubakar'ı 'de 'in markaja alması bekleniyor. Kornerler ve savunma arasına yaptığı sürpriz koşularla etkili olan Atiba'ya da boş alan bırakılmayacak.

HER YOL DENENECEK

Sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirten ve "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyen hücum planlarını da oluşturdu. Duran toplar yine önemli silah olacak. Tisserand ile Serdar Aziz kornerlerde ileriye çıkacak. Kanat ortaları ve uzaktan şutlarla da gol aranacak. Orta sahanın defansif güvenliği Luiz Gustavo'da olacak. Perotti, Pelkas, Ozan ve Sosa ise iki yönlü oynayıp hem gol arayacak hem de forvette görev yapacak olan Cisse ya da Samatta'ya pozisyon hazırlayacaklar.

(Fotomaç)

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