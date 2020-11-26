Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı stratejisi hazır! Erol Bulut'tan gol için 3 ayrı plan
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kritik maçın planını belirledi. Gol için 3 ayrı plan uygulayacak sarı-lacivertlilerde Atiba ve Aboubakar markaja alınacak. En büyük koz ise orta saha olacak. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-0'lık galibiyetle 5. tura yükselen Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi başladı. Teknik heyet, siyah-beyazlıların son şampiyon Başakşehir'i 3-2 yendiği maçı detaylı şekilde analiz ederken, rakiplerinin eksik ve güçlü yönlerini oyuncular anlatmaya başladı. Beşiktaş'ın en önemli silahlarından Vincent Aboubakar'ı Kadıköy'de Serdar Aziz'in markaja alması bekleniyor. Kornerler ve savunma arasına yaptığı sürpriz koşularla etkili olan Atiba'ya da boş alan bırakılmayacak.
HER YOL DENENECEK
Sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirten ve "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyen Erol Bulut hücum planlarını da oluşturdu. Duran toplar yine önemli silah olacak. Tisserand ile Serdar Aziz kornerlerde ileriye çıkacak. Kanat ortaları ve uzaktan şutlarla da gol aranacak. Orta sahanın defansif güvenliği Luiz Gustavo'da olacak. Perotti, Pelkas, Ozan ve Sosa ise iki yönlü oynayıp hem gol arayacak hem de forvette görev yapacak olan Cisse ya da Samatta'ya pozisyon hazırlayacaklar.
(Fotomaç)
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