Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Mbwana Samatta şoku!
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle derbide forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'unda Sivas Belediyespor ile oynanan maçta sol dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertlilerde Mbwana Samatta'nın yanı sıra milli takımda sakatlanan Nazım Sangare de Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün durumu ise belirsizliğini koruyor.
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