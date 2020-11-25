25 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Mbwana Samatta şoku!

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim derbide yok
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 Giriş Tarihi: 25.11.2020

'in 10. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak 'de , sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

'in 10. haftasındaki dev derbide 'de 'ı konuk edecek 'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı golcüsü , 4. Tur'unda Belediyespor ile oynanan maçta sol dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertlilerde 'nın yanı sıra milli takımda sakatlanan Nazım Sangare de Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden 'ün durumu ise belirsizliğini koruyor.

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