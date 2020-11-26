26 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Kontrolde sıkıntı var

Kontrolde sıkıntı var
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

'nın derdi ise kötü top kontrolü... kalan 9 haftada sarı- lacivertli oyuncular 145 kez kötü kontrol yaparak bu kategoride ligin en kötü takımı unvanını elinde bulunduruyor.

'nın derdi ise kötü top kontrolü... kalan 9 haftada sarı- lacivertli oyuncular 145 kez kötü kontrol yaparak bu kategoride ligin en kötü takımı unvanını elinde bulunduruyor. Maç başına 16.1 kötü kontrol yapan Fenerbahçe, özellikle ikinci yarının ilk 15 dakikası (4) ile son 15 dakikalarda (3.4) kötü kontrol nedeniyle ciddi sayıda top kayıpları yaşıyor.

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