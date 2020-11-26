ENERJİLERİ HEP YÜKSEK OLDU



Orta sahalar gol ve asist dışında top çalma, top kapma, pas, kilit pas ve adam geçme gibi istatistiklerde takımlarının en iyileri arasında yer aldılar. Sahaya koydukları enerjiyle de dominant faktör olmayı başardılar. Dev maç öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken teknik direktörler Erol Bulut ve Sergen Yalçın, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...



