26 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi için geri sayım başlarken, her iki takım da hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Hem sahadaki oyuna, hem de istatistiklere bakıldığında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kilit nokta orta saha olacak. Orta saha iki takımın da en güçlü yeri olarak göze çarpıyor. İki takım da derbinin hazırlıklarını sürdürürken, dev maç öncesi muhtemel 11'ler de belli oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

'in 10. haftasındaki dev derbide ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

DOMİNANT FAKTÖR OLDULAR

Gustavo-Sosa- Ozan üçlüsü ile 'ta Atiba-Josef- Mensah üçlüsü takımlarının en dominant güçleri oldular. Maçlara etkileri hücumda ve savunmada üst seviyede oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

ATILAN GOLLERDE ONLAR VAR

'nin attığı 17 golün 8'ine bu üçlü gol ve asistlerle direkt katkı verdi. 'ın attığı 14 golde ise bu rakam 7 oldu. Aynı anda sahada olduklarında etkileri daha da arttı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

ENERJİLERİ HEP YÜKSEK OLDU

Orta sahalar gol ve asist dışında top çalma, top kapma, pas, kilit pas ve adam geçme gibi istatistiklerde takımlarının en iyileri arasında yer aldılar. Sahaya koydukları enerjiyle de dominant faktör olmayı başardılar. Dev maç öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken teknik direktörler Erol Bulut ve , sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte derbisinin muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Gökhan, Serdar, Tısserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti. Cisse

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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