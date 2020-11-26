Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu
Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi için geri sayım başlarken, her iki takım da hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Hem sahadaki oyuna, hem de istatistiklere bakıldığında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kilit nokta orta saha olacak. Orta saha iki takımın da en güçlü yeri olarak göze çarpıyor. İki takım da derbinin hazırlıklarını sürdürürken, dev maç öncesi muhtemel 11'ler de belli oldu.
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.
DOMİNANT FAKTÖR OLDULAR
Gustavo-Sosa- Ozan üçlüsü ile Beşiktaş'ta Atiba-Josef- Mensah üçlüsü takımlarının en dominant güçleri oldular. Maçlara etkileri hücumda ve savunmada üst seviyede oldu.
ATILAN GOLLERDE ONLAR VAR
Fenerbahçe'nin attığı 17 golün 8'ine bu üçlü gol ve asistlerle direkt katkı verdi. Beşiktaş'ın attığı 14 golde ise bu rakam 7 oldu. Aynı anda sahada olduklarında etkileri daha da arttı.
ENERJİLERİ HEP YÜKSEK OLDU
Orta sahalar gol ve asist dışında top çalma, top kapma, pas, kilit pas ve adam geçme gibi istatistiklerde takımlarının en iyileri arasında yer aldılar. Sahaya koydukları enerjiyle de dominant faktör olmayı başardılar. Dev maç öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken teknik direktörler Erol Bulut ve Sergen Yalçın, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Gökhan, Serdar, Tısserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti. Cisse
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
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