Fenerbahçe Başkent'te sahne alıyor! İşte Erol Bulut'un Gençlerbirliği maçı 11'i
Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-lacivertliler başkente 7 eksikle giderken, bu karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte teknik direktör Erol Bulut'un Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Eryaman Stadı'nda 16.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Milli ara öncesi Kadıköy'de Konyaspor'a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Kanarya'da hedef kazanıp yeni bir seri başlatmak. Erol Bulut ara sonrası maçların hep zor geçtiğini belirterek öğrencilerini uyarırken, şampiyon olmak için böyle maçları kazanmaları gerektiğini hatırlattı.
LUIZ GUSTAVO CEZA SINIRDA
Kanarya deplasmanda bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünden galibiyetle dönerken, 1'inde berabere kalıp 10 puan topladı. Sarı-lacivertlilerde 3 sarı kartı bulunan Luiz Gustavo bu akşam da kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Teknik heyet, sambacıyı dikkatli olması konusunda uyardı. Gençlerbirliği'nde 2 eksik var. Sakatlığı bulunan Bogdan Stancu ile kırmızı kart cezalısı sağ bek Mattias Johansson forma giyemeyecek.
GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Ayite, Candeias, Furman, Sio.
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Pelkas, Perotti, Samatta.
92
İki takım ligde 92 kez karşılaştı. Fenerbahçe 46, Gençlerbirliği 15 galibiyet elde etti; 31 müsabaka berabere sonuçlandı.
4
En son 3. haftada Beşiktaş'ı İstanbul'da 1-0 yenen Gençlerbirliği ligde 4 maçtır kazanamıyor (3M/1B).
8
Rakibine karşı ligde 8 maçtır kaybetmeyen (6G/2B) Kanarya, son 37 maçta da galibiyet sayısında 26-3 üstün. (Fotomaç)
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