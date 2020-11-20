Fenerbahçe'de Filip Novak'tan Erol Bulut'a sitem! "Başka ne yapabilirim ki?"

"NE YAPABİLİRİM Kİ?"

Kulübede oturmak benim için normal değil ancak bu konuda bir şey yapamam, gerçeği kabul etmem gerekiyor. Ben oynamadığı için sorun yaratacak bir oyuncu değilim. Zihnimi açık tutmam, pozitif olmam gerekiyor. Şans geldiğinde de kullanacağım, başka ne yapabilirim ki?

