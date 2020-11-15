Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'dan iddialı sözler!
Fenerbahçe'nin yıldız forveti Mbwana Samatta, iddialı konuştu. Tanzanyalı forvet, "Taraftara yeni sevinçler yaşatacağız. Tek hedefimiz var, şampiyonluk" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Çubuklu ile çıktığı 6 lig maçında 2 gol sevinci yaşayan Mbwana Samatta'dan başarı sözü... Hafif sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan ve Gençlerbirliği maçında forma giymesi beklenen Tanzanyalı, suskunluğunu bozacağını söyledi. Durumunun iyiye gittiğini kaydeden yıldız futbolcu, "Kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Taraftarlarımıza yeni sevinçler yaşatmaya hazırım" dedi.
RAKİPLERE GÖZDAĞI
Mbwana Samatta, sözlerine şöyle devam etti: "Uzun bir maraton var önümüzde. Taraftarların da bizden beklentisini biliyoruz. Tüm takım olarak tek hedefimiz var. O da sezon sonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. İnişli- çıkışlı dönemler tabii ki olacaktır. Ancak herkes birbirinin açığını kapatıp, takımdaşlık ruhuyla hareket edip, arzuladığımız başarıya ulaşacağız. Türkiye'nin en büyük kulübü için mücadele ettiğimizin farkındayız." (Fotomaç)
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