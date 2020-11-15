15 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Serhat Ahmetoğlu rüzgarı!

F.Bahçe'de Serhat rüzgarı! Maça damga vurdu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

'de arasında oynanan hazırlık maçına damga vurdu. Genç futbolcu mücadelede 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

'nin genç yeteneklerinden , ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı. Gökhan Gönü'ün sakatlığı Nazım Sangare'nin de kampında olduğu bu dönemde sağ bekte maça başlayan Serhat Ahmetoğlu, Fatih Karagümrük'e karşı hazırlık maçında takımını ilk yarıda 2-1 öne geçiren golü attı.



Maçta 1-1'lik eşitlik varken Serhat Ahmetoğlu, 41. dakikada takımını 2-1 öne geçiren isim oldu. Fenerbahçe, 45+1. dakikada Kemal Ademi ile skoru 3-1'e getirirken de bu kez asisti yapan isim Serhat Ahmetoğlu oldu. Genç futbolcu 65. dakikada yerini Uğur Kaan Yıldız'a bıraktı.
Fenerbahçe 3-3 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)


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