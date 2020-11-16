16 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ricardo van Rhijn'den transfer itirafı! "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldım"

Transfer itirafı geldi! F.Bahçe ve G.Saray...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 Giriş Tarihi: 16.11.2020

Eredivisie ekiplerinden Emmen'de kariyerini sürdüren Ricardo 'den itirafı geldi. 29 yaşındaki sağ bek, ve 'dan transfer teklifi aldığını söyledi. Hollandalı yıldız ayrıca parasını zamanında alamama tereddütünden dolayı bu teklifleri kabul etmediğini de sözlerine ekledi. | Son dakika transfer haberleri

'nın Emmen takımında forma giyen Ricardo , döneminde ve 'dan teklif aldığını itiraf ederken, 'ye gelmeme nedeni olarak kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı gerekçe gösterdi.

"FİNANSAL YÖNDEN GÜVENDE HİSSETMELİYİZ"

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 29 yaşındaki Hollandalı sağ bek, kariyerine ülkesinde devam etmesiyle ilgili, "Ben piyasanın altında bir oyuncuyum. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bu yüzden tercih etmedim. Türkiye'de çok büyük paralara imza atabilirsiniz. Hatta Hollanda'nın 3 katı bile diyebiliriz. Yine de futbolcuların maaşlarını alamadığıyla da ilgili bir çok hikaye duyarsınız. Benim bir ailem var. Eşim ve ben finansal yönden güvende hissetmeliyiz." dedi.

Ricardo van Rhijn bu sezon Emmen formasıyla 4 resmi maça çıkarken, gol veya asist üretemedi.

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