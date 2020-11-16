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Galatasaray'da seçim heyecanı! Liseli başkan...

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi oy birliğiyle 19-26 Aralık tarihlerinde seçim kararı aldı. Bu gelişmeden sonra Burak Elmas ve Metin Öztürk başkan adaylıklarını açıklarken, Cengiz Özyalçın ise öne çıkan isimler arasında yer alıyor. İşte sarı-kırmızılılardaki son detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2020 01:34 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 06:12
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Galatasaray'da seçim heyecanı! Liseli başkan...

Galatasaray'da yönetim uzun bir süredir seçim baskısı altındaydı… Hatta seçime gidilmesi için davalar dahi açıldı. Uzun bir süre direnen Başkan Mustafa Cengiz, mahkemenin görüleceği tarihe (bugün) kısa bir süre kala olağanüstü kongre kararı aldı.

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Galatasaray'da seçim heyecanı! Liseli başkan...

Mayıs ayındaki olağan seçim tarihine az bir zaman kala alınan bu seçim kararı "Gerek var mıydı" tartışmalarını beraberinde getirse de ok yaydan çıktı. Cengiz'in "26 Aralık'ta seçime gidiyoruz" açıklamasıyla adaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şu ana kadar Cengiz Özyalçın, Metin Öztürk ve Burak Elmas seçimde yarışacaklarını açıkladılar. Şu ana kadar Cengiz Özyalçın, Metin Öztürk ve Burak Elmas seçimde yarışacaklarını açıkladılar.

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Galatasaray'da seçim heyecanı! Liseli başkan...

YARSUVAT: TEK ADAY İSTİYORUZ!

Üç adayın da Galatasaray Liseli olmaması dikkat çekerken bu aşamada gözler lisenin önde gelen isimlerine çevrildi. Zira son seçimi de liseli Dursun Özbek'i geçerek Mustafa Cengiz kazandı. Çok adaylı bir kongre istemeyen liseliler, çoğunluğun kabul edeceği bir çatı aday arayışında…

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Galatasaray'da seçim heyecanı! Liseli başkan...

Nitekim ilk açıklama da liseli eski başkan Duygun Yarsuvat'tan geldi. Sağlığı nedeniyle çatı aday olamayacağını belirten Yarsuvat, "Aklımızda bir çatı adayı var ama yeni yeni adaylar da geliyor. Biz çok aday istemiyoruz, tek aday istiyoruz" dedi. Görülen o ki liselilerin arayışları bir süre daha devam edecek.

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Galatasaray'da seçim heyecanı! Liseli başkan...

DURSUN ÖZBEK'İ GEÇTİ

Son 30 yılda Galatasaray Kulübü'nün başında 5 liseli başkan görev yaptı. 4'ü ise lise dışındandı. Son 3 dönemdeki 'liseli başkan' geleneğine son veren ise Dursun Özbek'i geçip koltuğa oturan Mustafa Cengiz'di.

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