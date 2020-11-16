Galatasaray'da seçim heyecanı! Liseli başkan...

Nitekim ilk açıklama da liseli eski başkan Duygun Yarsuvat'tan geldi. Sağlığı nedeniyle çatı aday olamayacağını belirten Yarsuvat, "Aklımızda bir çatı adayı var ama yeni yeni adaylar da geliyor. Biz çok aday istemiyoruz, tek aday istiyoruz" dedi. Görülen o ki liselilerin arayışları bir süre daha devam edecek.