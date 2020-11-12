12 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Erol Bulut yeni seri istiyor! Puan için hedef koydu

Bulut yeni seri istiyor! Puan için hedef koydu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.11.2020

'de, Konyaspor yenilgisinden gerekli dersler çıkarıldı. Eksiklerin giderilmesi için çalışmalara başlandı. Hedef; G.Birliği maçıyla yeni galibiyet serisi yakalayıp, lider olmak.

Süper Lig'de ilk 8 haftayı 17 puanla ikinci sırada tamamlayan 'de Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başladı. Teknik direktör , Samandıra'daki idmandan önce bir toplantı yaptı. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, oyunculardan 10 günlük milli arayı en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeni bir galibiyet serisi yakalamalarını istedi. Konyaspor karşısında alınan yenilginin nedenleri de anlatılırken, yapılan hataların giderilmesi için çalışmalara start verildi. Gençlerbirliği ile başlayacak yeni periyotta Kanarya'yı zorlu maçlar bekliyor. Başkent dönüşü derbide Beşiktaş ağırlanacak. Ardından Denizli deplasmanı ve içeride Yeni Malatyaspor maçları var. Gaziantep FK (D), Medipol Başakşehir, Kasımpaşa (D) ve Alanyaspor ile seri tamamlanacak. Hedef ikinci 8 maçta çıtayı daha da yukarıya taşıyıp en az 20 puan toplamak. Teknik heyet bu durumda liderliği de ele geçireceklerine inanıyor. (Fotomaç)

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