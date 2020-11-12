Erol Bulut yeni seri istiyor! Puan için hedef koydu
Fenerbahçe'de, Konyaspor yenilgisinden gerekli dersler çıkarıldı. Eksiklerin giderilmesi için çalışmalara başlandı. Hedef; G.Birliği maçıyla yeni galibiyet serisi yakalayıp, lider olmak.
Süper Lig'de ilk 8 haftayı 17 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başladı. Teknik direktör Erol Bulut, Samandıra'daki idmandan önce bir toplantı yaptı. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, oyunculardan 10 günlük milli arayı en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeni bir galibiyet serisi yakalamalarını istedi. Konyaspor karşısında alınan yenilginin nedenleri de anlatılırken, yapılan hataların giderilmesi için çalışmalara start verildi. Gençlerbirliği ile başlayacak yeni periyotta Kanarya'yı zorlu maçlar bekliyor. Başkent dönüşü derbide Beşiktaş ağırlanacak. Ardından Denizli deplasmanı ve içeride Yeni Malatyaspor maçları var. Gaziantep FK (D), Medipol Başakşehir, Kasımpaşa (D) ve Alanyaspor ile seri tamamlanacak. Hedef ikinci 8 maçta çıtayı daha da yukarıya taşıyıp en az 20 puan toplamak. Teknik heyet bu durumda liderliği de ele geçireceklerine inanıyor. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama