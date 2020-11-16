16 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Balıkesirspor'a kiraladığı İsmail Yüksek sakatlandı

F.Bahçe'nin kiralık yolladığı oyuncu sakatlandı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

'nin yaz transfer döneminde TFF 1. Lig ekiplerinden 'a kiraladığı , antrenmanda sakatlandı ve idmanı yarıda bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 23 Kasım Pazartesi günü oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Mesut Dilsöz yönetiminde geçiş çalışması yapan 'da, 'den kiralanan sol kasığından sakatlandı.

Dilsöz yaptığı açıklamada, antrenmanda kasığından sakatlanan İsmail Yüksek'in iki hafta oynayamayacağını belirtti.

Ümraniyespor maçında üç puan almayı hedeflediklerini aktaran Dilsöz, "Arayı iyi değerlendirdik. Milli takıma giden Foxi de yarın takıma katılacak. Zemin bozuk olduğu için bu hafta bazı antrenmanlarımızı stadyumda yapacağız. Takımda sakatlıklar dışında moral ve motivasyon yüksek. Ümraniyespor engelini aşarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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