16 Kasım 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Dorukhan Toköz derken...

Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. Fenerbahçe'nin sportif direktör Emre Belözoğlu'nun isteği doğrultusunda sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in de listesinde yer alan ismi takıma kazandırmak için harekete geçtiği öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 13:29
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Dorukhan Toköz derken...

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Dorukhan Toköz derken...

Sezonun ilk 8 haftasını 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Dorukhan Toköz derken...

Yaz transfer döneminde yaptığı 18 takviveyle adeta şov yapan Kanarya, ara transfer dönemi ve yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Dorukhan Toköz derken...

Fenerbahçe'de arayışlar sürerken, taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri de son günlerde adı sık sık sarı-lacivertli kulüple anılan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün transferi oldu.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Dorukhan Toköz derken...

Yönetimin, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcuyla anlaşma sağladığı ve oyuncuya yıllık 1.8 milyon Euro ücret ödeyeceği iddia edildi.

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