14 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan sürpriz talimat! Devre arasında...

Bulut'tan sürpriz talimat! Devre arasında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

Romanya-Belarus karşılaşmasını izleyen , 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun takip edilmesini istedi. ’da oynayan , göze girerse ara dönemde kulübüne teklif yapılacak.

'de devre arası için transfer çalışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Uzun yıllar bir arada oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüp bu doğrultuda genç isimleri takibe alan sarı-lacivertli kulüpte listeye bir isim daha eklendi. O da Kazakistan takımlarından 'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu oldu... Gelen haberlere göre Rumen Milli Takımı'nın genç yıldız adayları Man, Puscas ve Tanase'yi izlemek için Belarus maçını takip eden teknik direktör 'un, Belaruslu genç futbolcuyu beğendiği kaydedildi.



Genç çalıştıcının, oyuncunun gelişiminin takip edilmesi için scout ekibine talimat verdiği de ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin devre arasına kadar Maks Ebong'u gözlem altında tutacağı ve ardından Bulut'a rapor sunulacağı belirtildi. Hoca da gelen rapora göre konuyu yönetimle görüşecek ve transfer için temaslara başlanacak. Bu arada Bulut'un konuyu sportif direktör ile de konuştuğu öğrenildi. Ara dönemde operasyon başlarsa transfer görüşmelerini bizzat Belözoğlu yürütecek. (Fotomaç)
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