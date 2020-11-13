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Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Ocak ayında imzalar atılacak

Süper Lig'e verilen milli ara sonrası 5 Ocak 2021'de başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertlilerde sportif direktör Emre Belözoğlu, yıldız futbolcuyu ocak ayında takıma katmak için düğmeye bastı. İşte hedefteki isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 20:25
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Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Ocak ayında imzalar atılacak

Süper Lig'e verilen milli arada 9. haftada oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Ocak ayında imzalar atılacak

8. haftada sahasında Konyaspor'a yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları erken başladı.

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Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Ocak ayında imzalar atılacak

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan Kanarya, sezona bambaşka bir kadroyla giriş yaptı.

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Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Ocak ayında imzalar atılacak

Jose Sosa, Mbwana Samatta, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Diego Perotti gibi isimler dahil tam 18 oyuncuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe, ocak ayında da birkaç takviye yapmayı planlıyor.

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Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Ocak ayında imzalar atılacak

TFF'nin 5 Ocak 2021'de başlayacağını açıkladığı 2. transfer ve tescil dönemi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin önceliği ise kanat transferi...

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