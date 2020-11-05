Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın paylaşımı! "Zor zamanlarımda..."

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ozan Tufan, Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın doğum gününü sosyal medyada paylaştığı mesajla kutladı. 25 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor'da teknik direktörlüğünü yapan deneyimli çalıştırıcıya teşekkür ederek doğum gününü kutladı.

Sezona çok iyi bir başlangış yapan ve A Milli Takım ile Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla göz dolduran Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın paylaşımı geldi. 25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sergen Yalçın'ın doğum gününü kutladı. Ozan mesajında, Zor zamanlarımda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim, iyi ki doğdunuz hocam! ifadelerini kullandı.

OZAN'I FUTBOLA KAZANDIRDI!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe'de kadroda düşünülmediği için Akdeniz ekibine kiralık olarak verilen Ozan Tufan ile birlikte çalışmış ve 25 yaşındaki futbolcu ile özel olarak ilgilenerek futbola geri kazandırmıştı.

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