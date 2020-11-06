06 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Yılın Sporcusu ödüllerine Fenerbahçe damgası

Yılın Sporcusu ödüllerine F.Bahçe damgası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

Gillette-Milliyet ödülleri sahiplerini buldu. Yılın antrenörü , yılın futbolcusu Çağlar seçildi. 3 ödül birden aldı.

Gillette-Milliyet ödülleri sahiplerini buldu. 66 kez düzenlenen organizasyonda bu yıl 5 milyon gibi rekor bir diğital oy katılımı gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törende; Yılın Antrenörü , Yılın Futbolcusu Çağlar Söyüncü, Yılın Takımı A ve Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Merih Demiral seçildi. hem Yılın hem de Yılın Paralimpik Sporcusu olarak 2 ödül birden aldı. Cimnastikte tarih yazan İbrahim Çolak özel ödüle layık görüldü. 'den ise , Fenerbahçe E-Spor Takımı ve ödül kazandılar.

ÖDÜL ALANLAR

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merih Demiral

İslam Çupi Milliyet Spor Extra Özel Ödülü: U19 Genç Kız Voleybol Milli Takım Kaptanı

HDI Sigorta Özel Ödülü: Ozan Tufan

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Sümeyye Boyacı

Gillette Özel Ödülü (E-spor): Fenerbahçe E-Spor

Gillette Yılın Futbolcusu: Çağlar Söyüncü

Vestel Özel Ödülü: Eda Erdem / A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı

Yılın Takımı: A Milli Futbol Takımı

Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Sıla Kara

Namık Sevik Özel Ödülü: Afşin Yakupoğlu

Altınyıldız Classics Özel Ödülü: İbrahim Çolak

Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı: Sümeyye Boyacı

Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü: Enis Destan - Altınordu

Yılın Antrenörü: Şenol Güneş

Yılın Sporcusu: Rıza Kayaalp

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ

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