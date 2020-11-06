Yılın Sporcusu ödüllerine Fenerbahçe damgası
Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini buldu. Yılın antrenörü Şenol Güneş, yılın futbolcusu Çağlar seçildi. Fenerbahçe 3 ödül birden aldı.
Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini buldu. 66 kez düzenlenen organizasyonda bu yıl 5 milyon gibi rekor bir diğital oy katılımı gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törende; Yılın Antrenörü Şenol Güneş, Yılın Futbolcusu Çağlar Söyüncü, Yılın Takımı A Milli Futbol Takımı ve Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Merih Demiral seçildi. Sümeyye Boyacı hem Yılın Kadın Sporcusu hem de Yılın Paralimpik Sporcusu olarak 2 ödül birden aldı. Cimnastikte tarih yazan İbrahim Çolak özel ödüle layık görüldü. Fenerbahçe'den ise Ozan Tufan, Fenerbahçe E-Spor Takımı ve Eda Erdem ödül kazandılar.
ÖDÜL ALANLAR
Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merih Demiral
İslam Çupi Milliyet Spor Extra Özel Ödülü: U19 Genç Kız Voleybol Milli Takım Kaptanı
HDI Sigorta Özel Ödülü: Ozan Tufan
Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Sümeyye Boyacı
Gillette Özel Ödülü (E-spor): Fenerbahçe E-Spor
Gillette Yılın Futbolcusu: Çağlar Söyüncü
Vestel Özel Ödülü: Eda Erdem / A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı
Yılın Takımı: A Milli Futbol Takımı
Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Sıla Kara
Namık Sevik Özel Ödülü: Afşin Yakupoğlu
Altınyıldız Classics Özel Ödülü: İbrahim Çolak
Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı: Sümeyye Boyacı
Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü: Enis Destan - Altınordu
Yılın Antrenörü: Şenol Güneş
Yılın Sporcusu: Rıza Kayaalp
Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama