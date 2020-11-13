13 Kasım 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Erol Bulut harekete geçti! Hücumlar çeşitlenecek
Fenerbahçe'de, akan oyunda gol bulma sıkıntısını çözmek isteyen Erol Bulut, Cisse, Ademi, Sinan, Perotti ve Mert Hakan’ı devreye sokmayı planlıyor.
Fenerbahçe, ilk 8 haftada en dikkat çeken istatistiklerden birisi gollerin çoğunun duran toptan gelmesiydi. Ligdeki 12 golünün 8'ini korner ya da penaltı sonucu atan sarı-laciverti takımda teknik direktör Erol Bulut, akan oyunda gol bulma sıkıntısını aşmak için çalışmalar yapıyor. Milli arada Papiss Cisse, Kemal Ademi, Sinan Gümüş, Diego Perotti ve Mert Hakan gibi genelde yedek soyunan isimlerle daha yakından ilgilenme fırsatı bulan genç hoca, bu oyuncuları da devreye sokarak ve yapılacak antrenmanlarla hücumda çeşitliliği artırmayı planlıyor. Duran topların kapanan rakipleri açma konusundaki önemi bilinen bir gerçek. Ancak teknik heyet, şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için organize ataklarla da daha fazla gol bulmaları gerektiğini düşünüyor. Bu amaçla bazı maçlarda çift forvetle sahaya çıkılması gündemde. İlk etapta 4 haftadır gol atamayan Samatta'nın yanına Cisse'nin monte edilmesi bekleniyor. Kanatlar ve orta sahada da Sinan, Mert Hakan'a şans verilebilecek. Perotti'nin de formunu artırmasıyla gol sayısının artması hedefleniyor. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları