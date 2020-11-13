13 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Erol Bulut harekete geçti! Hücumlar çeşitlenecek

Bulut harekete geçti! Hücumlar çeşitlenecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.11.2020

'de, akan oyunda gol bulma sıkıntısını çözmek isteyen , Cisse, Ademi, Sinan, Perotti ve ’ı devreye sokmayı planlıyor.

, ilk 8 haftada en dikkat çeken istatistiklerden birisi gollerin çoğunun duran toptan gelmesiydi. Ligdeki 12 golünün 8'ini korner ya da penaltı sonucu atan sarı-laciverti takımda teknik direktör , akan oyunda gol bulma sıkıntısını aşmak için çalışmalar yapıyor. Milli arada , Kemal Ademi, , Diego Perotti ve gibi genelde yedek soyunan isimlerle daha yakından ilgilenme fırsatı bulan genç hoca, bu oyuncuları da devreye sokarak ve yapılacak antrenmanlarla hücumda çeşitliliği artırmayı planlıyor. Duran topların kapanan rakipleri açma konusundaki önemi bilinen bir gerçek. Ancak teknik heyet, şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için organize ataklarla da daha fazla gol bulmaları gerektiğini düşünüyor. Bu amaçla bazı maçlarda çift forvetle sahaya çıkılması gündemde. İlk etapta 4 haftadır gol atamayan Samatta'nın yanına Cisse'nin monte edilmesi bekleniyor. Kanatlar ve orta sahada da Sinan, Mert Hakan'a şans verilebilecek. Perotti'nin de formunu artırmasıyla gol sayısının artması hedefleniyor. (Fotomaç)
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